الميناء يتنازل من الصدارة لديالى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ فقد فريق نادي الميناء الصدارة بعد خسارته امام فريق نادي ديالى 1-2 ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة القدم .

وبهذه النتيجة استعاد ديالى صدارة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى برصيد 25 نقطة اثر تغلبه على الميناء (24 نقطة) في عقر داره بملعب الفيحاء بهدفين لهدف واحد.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي عفك على فريق نادي الكوفة بهدف دون رد، وفاز فريق نادي المصافي على فريق نادي الحسين بنتيجة 2 – 1، كما فاز فريق نادي الجولان على الشرقاط بنتيجة 1 – 0، وتعادل فريق نادي الصليخ مع فريق نادي السماوة بنتيجة 1 – 1، وتعادل الناصرية مع المرور سلبيا 0 – 0.