الميناء "يتقاسم" نقاط المباراة مع ضيفه كربلاء بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق الميناء مع ضيفه فريق كربلاء، يوم الأحد، بنتيجة 1-1 في انطلاق منافسات الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الفريقين على ملعب الميناء البصري عند الساعة 3:45 عصراً، وانتهى الشوط الأول منها بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الميناء هدفه عند الدقيقة 71 عن طريق اللاعب كرار جعفر، وتمكن كربلاء من تعديل النتيجة بعد ثلاث دقائق على مرور هدف الميناء وتحديداً عند الدقيقة 74.

وأدار اللقاء امجد كامل حكم ساحة، وحسين قاسم مساعدا أولا، ومصطفى سعدون مساعدا ثانٍ، ومحمد صلاح حكما رابعا، وسجاد خالد حكم "فار".