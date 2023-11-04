الميناء يتعاقد مع أسعد عبد الرزاق لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الميناء الرياضي، يوم السبت، عن التعاقد مع المدرب أسعد عبد الرزاق لقيادة فريقه الكروي في دوري المحترفين، خلفاً لقحطان جثير الذي اختار ترك المهمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "إدارة نادي الميناء سمّت المدرب أسعد عبد الرزاق لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق".

وبين المصدر أن عبد الرزاق "سيضيف لاعبين شباب لصفوف الفريق لتعويض النقص لخوض المنافسات بهم في الدوري".

بدوره أوضح أمين سر النادي، طاهر بلص، لوكالة شفق نيوز، أن "الإدارة اتفقت مع قحطان جثير على فسخ العقد المبرم بين الطرفين بناء على رغبة جثير الذي ارتأى عدم الاستمرار في قيادة فريق الميناء الكروي لعدم سماح الاتحاد الدولي بإشراك اللاعبين الأساسيين في منافسات الدوري والذين تم التعاقد معهم بسبب العقوبة الدولية المفروضة على النادي".

وأضاف أن "إدارة النادي اتفقت مع أحد المدربين من أبناء الميناء لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق هذا الموسم". وأشار إلى أن "الإدارة تشكر جثير لتعاونه ولما قدمه للنادي خلال مدة تسلمه لقيادة الفريق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة نادي الميناء عن فسخ عقدها مع المدرب قحطان جثير بالتراضي وبالاتفاق مع الطرفين.

وأمس خسر نادي الميناء أمام ادي الشرطة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في المباراة التي شهدت مشاركة الميناء بسبعة لاعبين فقط.

وسجل الشرطة هدفه في الدقيقة الخامسة عن طريق مهند علي من الشوط الاول بعدها بدقائق انهى حكم اللقاء المباراة وتحديدا في الدقيقة العاشرة من اللقاء، لعدم التكافؤ بعد اصابة لاعب الميناء و ليبقي بالملعب ستة لاعبين.