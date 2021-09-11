الميناء يتعادل مع الجوية ودياً ومنير متفائل بلاعبيه

شفق نيوز/ تعادل فريقا نادي القوة الجوية ونادي الميناء سلبياً من دون أهداف في لقاء ودي جرى اليوم السبت، على ملعب نادي القوة الجوية.

ويواصل فريق نادي الميناء معسكره التدريبي في بغداد فيما خاض ثلاثة مباريات تجريبية.

وقال الكابتن قصي منير مدرب الميناء لوكالة شفق نيوز؛ "استفدنا كثيرا من معسكرنا التدريبي الحالي في بغداد، وتعرفنا على مستوى اللاعبين أكثر ونأمل أن يقدم اللاعبون مستوىً جيدا في الدوري الممتاز، وأنا متفائل بمستوى لاعبي الميناء".

وبين منير؛ أن "معسكر بغداد خصص لخوض المباريات التجريبية للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل الدخول بمنافسات الدوري العراقي الممتاز".

وفاز الميناء وديا على الكهرباء3-2، وعلى الصناعة بنفس النتيجة وذلك خلال معسكره التدريبي المقام في بغداد.