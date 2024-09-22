الميناء يبدأ مشواره في دوري النجوم بغياب 4 لاعبين

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس نادي الميناء عادل ناصر، يوم الأحد، جاهزية الفريق لمواجهة الحدود، في أولى مبارياته بدوري النجوم، وذلك رغم النقص العددي لأبرز لاعبيه.

‏وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن نادي الميناء سيفتقد لخدمات أربع لاعبين في مواجهة الحدود اليوم بدوري النجوم، المقررة في البصرة ضمن الجولة الأولى من منافسات البطولة للموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبين الذين سيغيبون عن المباراة هم مهند عبد الرحيم بسبب الإصابة، و(مسلم موسى وكرار جعفر ومحمد غالب) التحقوا بمنتخب الشباب، الذي يستعد للمشاركة الآسيوية في العاصمة بانكوك.

‏وأشار إلى أن مدرب الميناء الإسباني بابلو غراندر، الذي يقود الفريق في أول مباراة له بدوري نجوم العراق‏، يمتلك بدلاء جيدين بإمكانهم تعويض النقص الحاصل.