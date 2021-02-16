الميناء والطلبة يعززان صفوفهما بلاعبين جدد

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الميناء عن تعاقدها يوم الثلاثاء مع لاعبين محليين.

وقال أمين سر النادي طاهر بلص لوكالة شفق نيوز إن ادارة النادي تعاقدت مع لاعب المنتخب محمد جبار شوكان القادم من نادي الشرطة لتمثيل الفريق في المرحلة الثانية.

واضاف ان شوكان عاد لبيته الميناء مرة اخرى بعد ان مثل الشرطة لمرحلة واحدة.

وتابع ان الادارة تعاقدت ايضا مع اللاعب الشاب كرار الأمير علي قادماً من نادي البحري البصري وسيمثل الفريق للمرحلة المقبلة.

من جانب اخر اعلنت ادارة الطلبة عن تعاقدها مع لاعب محلي جديد.

وقال مدرب الفريق حسن احمد لوكالة شفق نيوز ان الادارة تعاقدت مع اللاعب زيد تحسين القادم من فريق نادي نفط الوسط.

واضاف ان اللاعب زيد سيكون اضافة جيدة لفريق الطلبة للمرحلة الثانية .