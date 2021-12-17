سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الميناء والزوراء يتعادلان بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-17T15:04:51+0000
الميناء والزوراء يتعادلان بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة مباراة فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الزوراء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز يوم الجمعة، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين .

انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف على الرغم من كثرة الفرص الضائعة لكلا الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 47 عن طريق البديل مهدي كامل ، وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء سجل لاعب الميناء البديل حمزة هادي هدف التعديل .

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث كما رفع الميناء رصيده للنقطة الثامنة بالمركز السابع عشر .

related

أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

Date: 2021-04-08 16:34:50
أربيل يخطف فوزاً ثميناً من مضيفه نفط ميسان

الشرطة يقلب الطاولة على زاخو في الوقت القاتل

Date: 2021-10-21 16:23:12
الشرطة يقلب الطاولة على زاخو في الوقت القاتل

على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

Date: 2020-11-13 14:16:56
على حساب الجنوب.. صالات الجوية يستهل الدوري الممتاز بفوز عريض

مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

Date: 2021-05-07 21:07:54
مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية

Date: 2021-11-16 20:33:29
النجف يحقق فوزا قاتلا على القوة الجوية

رسمياً.. الصناعة يحسم تأهله للدوري الممتاز

Date: 2021-06-29 20:11:18
رسمياً.. الصناعة يحسم تأهله للدوري الممتاز

النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

Date: 2021-04-08 19:17:15
النجف يزيح الشرطة من المركز الثاني

شكوى واعتداء دامٍ خلال مباراة زاخو والشرطة

Date: 2021-10-21 18:27:08
شكوى واعتداء دامٍ خلال مباراة زاخو والشرطة