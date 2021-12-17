الميناء والزوراء يتعادلان بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة مباراة فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الزوراء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز يوم الجمعة، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين .

انتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف على الرغم من كثرة الفرص الضائعة لكلا الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 47 عن طريق البديل مهدي كامل ، وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء سجل لاعب الميناء البديل حمزة هادي هدف التعديل .

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث كما رفع الميناء رصيده للنقطة الثامنة بالمركز السابع عشر .