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الميناء متفائل بالعودة للدوري الممتاز كبديل لأندية لم تستوفِ المعايير الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-15T09:04:24+0000
الميناء متفائل بالعودة للدوري الممتاز كبديل لأندية لم تستوفِ المعايير الآسيوية

شفق نيوز/ أبدت ادارة نادي الميناء الرياضي، يوم الخميس، تفاؤلها بشأن عودة فريقها الكروي مجدداً إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، كبديل عن أندية لم تستوفِ متطلبات التراخيص الآسيوية.

وقال عضو الادارة المؤقتة للنادي، علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، ان "الميناء أصبح جاهزاً بعد اكماله معايير التراخيص الاسيوية وتوفير البنى التحتية والملاعب وتسديد ديونه السابقة".

واضاف ان "عدداً من الاندية العراقية الممتازة يصل عددها الى أربعة اندية لم تنجز معايير التراخيص لحد الان ويصعب عليها ان تكون جاهزة ولاسيما بعد غلق ملف التراخيص اليوم ولم يتبقِ لها سوى مدة الاستئناف والطعون وانها ما زالت لم تسدد الديون المتراكمة عليها".

كما اشار فاضل الى ان "نادي الميناء جاهز كبديل للدخول بمنافسات الدوري الممتاز، كما انه تعاقد مع مدرب كبير مثل باسم قاسم ولاعبين محليين ومحترفين لتمثيل كرة الميناء في الموسم المقبل".

واوضح ان "الادارة وفي حال مشاركة الفريق بالدوري الممتاز ستجهزه في الانتقالات الشتوية بلاعبين افضل وعلى مستوى عال سواء من المحليين ام المحترفين خصوصاً بعد توفر الاموال للنادي وحصولنا على دعم كبير من الموانئ العراقية".

وكانت رئاسة الوزراء اوعزت لوزارة النقل بتخصيص مليار دينار اضافي لناديي الزوراء والميناء لدعمهما في الموسم الكروي المقبل.

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