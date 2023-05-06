الميناء: سنواجه "فيفا" لحسم القضية ولا حظر نهائياً على النادي

شفق نيوز / أكدت إدارة نادي الميناء لكرة القدم، يوم السبت، عدم وجود أي ديون أو حظر للنادي على تسجيل اللاعبين، مشيراً إلى أن القرار الدولي "مؤقت" وسيتم حسم وتسوية القضية قبل انطلاق الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.

وذكرت الإدارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شكوى قدمها لاعبان محترفان مثلا فريق الميناء لكرة القدم الموسم الأخير، وهما من رفعا الشكوى ضد النادي، لدى الاتحاد الدولي، مدعين مظلوميتهما".

بدوره، قال مشرف فريق الميناء، علي فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين المشتكيين الأول طلب إجازة لقضاء رأس السنة في بلده، وسمحت الإدارة له بذلك لكنه ذهب ولم يعد، والآخر أخذ جوازه وترك الفريق وغادر العراق".

وأضاف فاضل، أن "القضية سهلة وغير معقدة ولا حظر نهائياً على النادي، لا سيما أن هناك إجراءات لا بد أن تسلك قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح أن "الاتحاد الدولي، تسلم شكوى من اللاعبين ولم يستمع من إدارة النادي، وهناك محام مصري سيتابع القضية، وبالتأكيد هناك تأجيلات عدة ستحدث لحين التوصل إلى قناعات قانونية بشأن القرار النهائي".

وأشار إلى أنه "في حال كسب المشتكيان فلا مانع لدى النادي من الامتثال للقرار وسيتم تسديد المبلغ وينتهي الأمر، وأما في حال عدم كسب المشتكين القضية، فالأمور ستسير بشكل طبيعي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد بعث كتاباً لنادي الميناء، مفاده أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر حظر نادي الميناء من تسجيل اللاعبين، اعتباراً من الثاني من شهر أيار الجاري، بسبب الديون المتراكمة عليه محلياً وخارجياً.