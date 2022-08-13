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الميناء تتعاقد مع باسم قاسم مدرباً للموسم المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-13T18:52:54+0000
الميناء تتعاقد مع باسم قاسم مدرباً للموسم المقبل

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الميناء، يوم السبت، مع المدرب باسم قاسم للموسم الكروي المقبل.

وقال علي فاضل عضو ادارة النادي المؤقت لوكالة شفق نيوز، "تم التعاقد مع المدرب باسم قاسم لموسم واحد بشكل رسمي لكننا نرغب أن يبقى معنا دائما".

واضاف، "اننا في حيرة بشأن بقاء الميناء ضمن الدوري الممتاز او ان يلعب ضمن الدرجة الاولى ويعتمد ذلك على التراخيص وانسحاب بعض الفرق". 

واوضح ان "مؤتمرا صحفيا سننظمه كادارة للكابتن باسم قاسم اما الاثنين او الثلاثاء للاجابة على كل التساؤلات ويوم تحديد الوحدة التدريبية".

ورفض فاضل الكشف عن قيمة العقد، مؤكدا ان "ذلك امور خاصة بين الادارة والمدرب لا يجب الإفصاح عنها".

وكان الميناء وسامراء هبطا رسميا لدوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022.

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