الميناء بطلاً لدوري شباب العراق لكرة القدم تحت 19 عاماً

شفق نيوز – بغداد

توج فريق الميناء لكرة القدم، يوم الخميس، بطلا للدوري العراقي لفئة الشباب بعد فوزه على فريق زاخو في المباراة الختامية بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة على ملعب نادي أمانة بغداد عند الساعة الـ4:30 عصراً، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدفين مقابل هدف لزاخو.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته، معلناً عن تتويج الميناء بلقب دوري الشباب.

وكان فريق الميناء قد فاز بلقب الدوري دون 21 عاماً لكرة القدم بتغلبه على أمانة بغداد 1-0 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب التاجي في العاصمة بغداد أمس الأربعاء.