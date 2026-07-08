"الميركاتو العراقي".. أندية دوري النجوم تواصل إبرام الصفقات

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد، في ظل سعيها لتعزيز صفوفها بأبرز العناصر المحلية والمحترفة، إلى جانب الحفاظ على ركائز فرقها عبر تجديد عقود عدد من اللاعبين.

وأعلن نادي الطلبة تعاقده مع الجناح الأيسر الإيراني جعفر سلماني (29 عاماً)، قادماً في صفقة انتقال حر، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، كما تعاقد نادي غاز الشمال مع عبد الله خلف، قادماً من أمانة بغداد، وأعلن أيضاً ضم اللاعب شيروان كوردستان، قادماً من نادي الحدود، إلى جانب التعاقد مع البرازيلي ماثيوس سوزا سيلفا، القادم من الدوري التايلندي.

وانضم محمد جاسم إلى صفوف فريق الجولان، قادماً من نادي النجف لتعزيز الخط الخلفي، فيما جدد حسين منذور عقده ليستمر مع الفريق في الموسم الجديد.

من جانبه، فتح نادي الزوراء باب المفاوضات مع المهاجم الإنجليزي آشلي كوفي، ولاعب الوسط السنغالي لاتير فال، بعد انتهاء عقديهما مع نادي الحسين إربد الأردني، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم.

كما انضم وسام محمد إلى صفوف نادي الموصل، بينما تعاقد أربيل مع المونديالي الأردني عامر جاموس، قادماً من الوحدات الأردني، وجدد في الوقت ذاته عقد حارسه سرهنك محسن ليستمر في حماية عرين الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي بقية التحركات، انتقل عبد الرزاق قاسم إلى صفوف الميناء، قادماً من الشرطة، بعقد يمتد لموسم واحد، فيما أعلن نادي ديالى تعاقده مع زيدان عبد الجبار، قادماً من الكرخ، ووقّع المهاجم النيجيري تايو أبيودون على كشوفات نادي الغراف استعداداً للموسم الجديد.

في حين جدد مصطفى نواف عقده مع نادي دهوك ليواصل مشواره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وسط استمرار نشاط الأندية في سوق الانتقالات، ترقباً لإبرام المزيد من الصفقات قبل انطلاق منافسات دوري نجوم العراق.