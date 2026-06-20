"الميركاتو العراقي".. حراك متواصل في سوق الانتقالات الصيفية

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق نشاطاً متزايداً في سوق الانتقالات الصيفية، مع استمرار عمليات التعاقد والتجديد وفك الارتباط، في إطار التحضيرات المبكرة للموسم الكروي المقبل.

وأعلن نادي الكهرباء تعاقده مع اللاعب المخضرم مهند عبد الرحيم قادماً من نادي الميناء، فيما جدد عقدي اللاعبين كرار رزاق ووليد كريم، كما ضم عمر ليث قادماً من نادي الحسين بعقد يمتد لموسم واحد.

وفي زاخو، وقّع اللاعب أثير صالح، على كشوفات الفريق قادماً من نادي الشرطة، بينما واصل النادي إجراءاته لإعادة ترتيب صفوفه بعد رحيل 12 لاعباً حتى الآن، هم الحارس علي كاظم واللاعبون يوسف الألوسي، حسن رائد، محمد صولة، لوكاس ماتيوس، حميد علي، آسو رستم، مهدي كامل، شبر علي، هادي كريم، با عمر جوبا، وكابي كيكي، وذلك بعد فك الارتباط معهم رسمياً.

من جانبه، جدد نادي نوروز عقدي اللاعبين مروان حسين ومحمد رضا لتمثيل الفريق لموسم آخر، ضمن استعدادات النادي للاستحقاقات المقبلة.

وفي الموصل، واصل النادي تحركاته في الميركاتو الصيفي عبر تجديد عقود كل من حسام كاظم، أكرم رحيم، سامر محسن، مهدي هاشم، عمران زكي، سيدريك نجاه، روبرت باور، جويستن ميدراندا، سيمون أمين، وعلاء الدين الدالي، إلى جانب تجديد عقد المدرب الأردني هيثم شبول لموسم إضافي.

كما أعلن الموصل مغادرة سبعة لاعبين هم علي لطيف، معين أحمد، باقر عطوان، فونينك روش، إبراهيم غازي، علي كاظم، وعبدالله حسون، لتبلغ حصيلة النادي حتى الآن 11 حالة تجديد مقابل 7 حالات مغادرة، بانتظار الإعلان عن صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.