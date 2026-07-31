"الميركاتو العراقي".. جردة لأبرز التعاقدات الجديدة لأندية دوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، من خلال إبرام العديد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب تجديد عقود عدد من أبرز لاعبيها.

وأعلن نادي أربيل اكتمال قائمة محترفيه الأجانب للموسم الجديد، بعد التعاقد مع سبعة لاعبين، هم: المغربي إسماعيل محراب، والأردني عامر جاموس، والليتواني سيفيناس أولبيركيس، والبرازيليان بيدرو هينريكي وميولين ناتان، إلى جانب الثنائي النيجيري تيفاني تيزي وكريستوفر جون.

كما كشف نادي نوروز عن اكتمال قائمة محترفيه الأجانب، بعد حسم التعاقد مع سبعة لاعبين، هم: التنزاني مسوفا، والصربي ميرسيتش، والموزمبيقي إدميلسون، والنيجيري إيسيان، والتونسي الوسلاتي، إضافة إلى البرازيليين مارادونا ونيتو أكارا.

من جانبه، أعلن نادي الكرمة تعاقده رسمياً مع المهاجم النيجيري دانييل جيبولا، ليكون أحد تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، جدد نادي زاخو عقد مهاجمه آسو رستم لموسم آخر، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الماضي، إذ يُعد أحد أبرز هدافي الأندية العراقية.

بدوره، أعلن نادي الطلبة تعاقده مع المدافع الدولي الإيراني مرتضى بور علي كنجي، في صفقة تُعد من أبرز صفقات الموسم، نظراً لما يمتلكه اللاعب من خبرة كبيرة على المستويين القاري والدولي، إلى جانب مسيرته المميزة مع المنتخب الإيراني.

وفي تطور آخر، يتجه حارس مرمى الزوراء حسين حسن إلى فسخ عقده مع ناديه، تمهيداً للانتقال إلى أربيل.

ومن المقرر أن يحضر إلى مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم للاجتماع مع لجنة شؤون اللاعبين، واستكمال إجراءات فسخ العقد، تمهيداً لإتمام انتقاله رسمياً إلى صفوف فريق أربيل.