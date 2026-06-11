"الميركاتو العراقي".. الأندية تواصل تحركاتها استعدادا للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

تواصل الأندية العراقية تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات استعداداً للموسم الجديد، وسط سباق متواصل لتعزيز الصفوف والحفاظ على ركائز الفرق قبل انطلاق المنافسات.

وجدد نادي الكهرباء عقد مدربه حسن أحمد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، كما جدد عقدي المحترفين روبن أكوا وهداف الفريق لوكاس سانتوس، الى جانب التعاقد مع اللاعب حسين نجم قادمًا من الجولان.

وفي الانتقالات المحلية، انتقل شريف عبدالكاظم رسمياً الى الغراف قادماً من الشرطة، بينما اعلن الكرمة تعاقده مع اللاعب النيجيري جيبولا القادم من القوة الجوية، في حين توصل القوة الجوية الى اتفاق مع المدرب التونسي خالد بن يحيى لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واكمل اللاعب محمد صالح اتفاقه مع الميناء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بالتزامن مع مغادرة محمود خليل بعد نهاية مشواره مع النادي، فيما يشهد ملف التعاقدات صراعاً بين الميناء ونوروز للفوز بخدمات الظهير الأيسر الشاب علي عبد الأمير صاحب الـ21 عاماً.

وفي دهوك، أنهى اللاعب رسول فاضل مشواره مع الفريق استعداداً لخوض تجربة جديدة، كما أعلن حمزة عدنان نهاية رحلته مع نادي النجف بعد انتهاء ارتباطه بالنادي.

من جانبه، ودع يوسف الالوسي نادي زاخو بعد نهاية مشواره مع الفريق، بينما جدد محمد قاسم عقده مع الزوراء ليستمر ضمن صفوف النوارس خلال الموسم المقبل.

وعلى صعيد الاجهزة الفنية، تعاقد نادي الصقور مع أحمد جاسم لشغل مهمة مدرب حراس المرمى ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

كما عزز الجولان صفوفه بالتعاقد مع اللاعب يوسف فوزي قادماً من القوة الجوية، في اطار سعي الادارة لتدعيم الفريق بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتتواصل تحركات التندية العراقية في سوق الانتقالات وسط توقعات بابرام المزيد من الصفقات خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل.