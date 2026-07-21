الميركاتو العراقي: الجوية يضم أرجنتينياً ويعسكر في مصر.. و3 عروض أمام بايش

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وسط سباق لحسم الصفقات المحلية والمحترفة، وإنهاء بعض العقود بالتراضي، في وقت ما تزال فيه مفاوضات عدة مفتوحة قد تشهد تطورات حاسمة خلال الأيام المقبلة.

وشهدت التحركات الأخيرة انضمام المهاجم اليمني عبد الواسع المطري إلى صفوف نادي ديالى، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية للفريق قبل انطلاق الموسم.

وفي الميناء، حسمت إدارة النادي تعاقدها مع المهاجم التونسي حسام الحباسي قادماً من نادي النصر الكويتي، لتدعيم صفوف "السفانة" استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

من جانبه، أكمل نادي القوة الجوية صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني توماس أندرادي، ليكون أحد أبرز تدعيمات "الصقور" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفي سياق متصل، تلقى المهاجم المغربي مهدي بلوق، ثالث هدافي الدوري المغربي الموسم الماضي، عرضين رسميين من ناديي الزوراء وأربيل، إلا أن الأخير بات الأقرب لحسم الصفقة، مع إمكانية الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات المقبلة، ما لم تطرأ مستجدات على المفاوضات.

وفي المقابل، أنهى نادي الميناء تعاقده مع المحترف الجزائري كريم عريبي بالتراضي، بعد تعذر حضوره إلى العراق بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي بشكل ودي.

كما أعلنت إدارة نادي الغراف إنهاء تعاقدها مع اللاعب كرار محسن بالتراضي بين الطرفين، ضمن إعادة ترتيب صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، فتحت عدة أندية قنوات اتصالها مع لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش، سعياً للتعاقد معه بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخل بايش في مفاوضات مع إدارة القوة الجوية بشأن إمكانية تمثيل الفريق، كما يمتلك عرضين من ناديين في المنطقة الشمالية، إلى جانب عرض احتراف من أحد الدوريات العربية، دون أن يحسم وجهته النهائية حتى الآن.

وفي ملف آخر، تراجع نادي بوليسيا الأوكراني عن إتمام صفقة التعاقد مع الدولي العراقي علي جاسم، رغم التوصل إلى اتفاق مسبق مع نادي كومو الإيطالي.

ووفقاً لتقارير إعلامية، جاء قرار النادي الأوكراني بعد تقييم فني خلص إلى أن اللاعب لا يمتلك السرعة المطلوبة، ولا يوفر الإضافة الدفاعية التي يبحث عنها الجهاز الفني، ما دفعه إلى صرف النظر عن إكمال الصفقة.

وفي إطار الاستعدادات، غادر صباح اليوم الثلاثاء، وفد نادي القوة الجوية حامل لقب دوري نجوم العراق عبر مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية لإقامة معسكره التدريبي الخارجي، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية امام اندية مصرية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والاستعداد لخوض منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وكان القوة الجوية قد توج بلقب دوري نجوم العراق في الموسم الماضي بقيادة المدرب العُماني رشيد جابر ، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 89 نقطة .

و تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية رسمياً مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة فريق "الصقور" في منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027، وذلك خلفاً للمدرب العُماني رشيد جابر الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.