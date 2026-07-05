"الميركاتو الصيفي".. أندية دوري نجوم العراق تتسابق لحسم الصفقات

شفق نيوز- بغداد

تتواصل وتيرة التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية لأندية دوري نجوم العراق، مع دخول الأندية مرحلة حاسمة من التحضيرات للموسم الكروي 2026-2027، إذ تسابق إدارات الأندية الزمن لتعزيز صفوفها بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية، سعياً للمنافسة بقوة على الألقاب وتحقيق نتائج مميزة في رحلة التحدي التي تنتظر الفرق خلال الموسم الجديد.

وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الصفقات الجديدة، إذ وقع اللاعب علي محسن، رسمياً مع نادي الشرطة لمدة موسم واحد، قادماً من نادي الكرمة، لتمثيل "القيثارة" في الموسم المقبل.

كما انضم الحارس وسام محمد، إلى صفوف نادي الغراف، قادماً من نادي ديالى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حراسة مرمى الفريق.

وعزز نادي نفط ميسان خطه الأمامي بالتعاقد مع المهاجم كريم جبار، قادماً من أمانة بغداد، استعداداً للموسم الجديد، كما ضم اللاعب علي صالح، قادماً من نادي نوروز، بعقد يمتد لموسم واحد.

وأبرم نادي دهوك صفقة التعاقد مع الحارس سان مصطفى، القادم من نادي دالكورد السويدي، للدفاع عن عرين الفريق في الموسم المقبل.

وفي انتقالات أخرى، وقع اللاعب أحمد إبراهيم، مع نادي الجولان، قادماً من زاخو، فيما انضم الحارس دولفان مهدي إلى نادي ديالى، قادماً من نادي الكرمة.

ونجح نادي زاخو في حسم صفقة مدافع المنتخب العراقي مناف يونس، الذي انتقل إلى صفوف الفريق قادماً من نادي الشرطة، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو.

من جانبه، أعلن نادي أربيل تجديد عقد الثنائي بزهار مهدي وعمر جنجي لموسم إضافي، في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

كما ضم نادي نوروز اللاعب أحمد محمود، قادماً من الميناء، لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

وفي الطلبة، حسمت الإدارة ملف بقاء لاعب المنتخب العراقي زيد إسماعيل، بعدما رفض جميع محاولات التعاقد معه من قبل القوة الجوية، ليواصل مشواره مع "الأنيق"، ورغم تبقي موسم واحد في عقد اللاعب، فقد جرى تعديل العقد وزيادة قيمته المالية لضمان استمراره مع الفريق.

وعزز نادي الشرطة صفوفه أيضاً بالتعاقد مع المدافع مجتبى صالح، إلى جانب المدافع الفنزويلي روبين راميريز، لدعم الخط الخلفي استعداداً للموسم الجديد.

كما أعلن نادي ديالى تعاقده مع اللاعب محمد سهيل لتمثيل الفريق في منافسات الموسم المقبل، ضمن سلسلة تدعيماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.