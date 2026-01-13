الميركاتو الشتوي ينعش دوري النجوم العراقي بصفقات محلية وأجنبية

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري النجوم العراقي حركة انتقالات نشطة خلال الميركاتو الشتوي، إذ أبرمت صفقات محلية وأجنبية لتعزيز صفوفها في الجولات المتبقية من المسابقة.

وتعاقد نادي الغراف مع اللاعب حسين عبد الواحد قادماً من نادي القاسم ليمثل الفريق في المباريات المقبلة، فيما ضم نادي أمانة بغداد المهاجم الدولي الأوزبكي مراد بك بابانوخوف (31 عاماً) القادم من نادي تشورزام، والذي سبق له تمثيل منتخب أوزبكستان الأول والأولمبي والشباب.

كما انضم اللاعب النيجيري أمينو عمر إلى صفوف القوة الجوية قادماً من الدوري الأوزبكي لدعم القدرات الهجومية للفريق، في حين أبرم نادي ديالى صفقة ضم اللاعب إبراهيم تانديا الذي لعب سابقاً في الدوريين الإسباني والفرنسي.

وغادر اللاعب أسو رستم نادي نوروز لينتقل إلى زاخو لتمثيله فيما تبقى من الموسم، بينما أكمل نادي الشرطة إجراءات التعاقد مع المحترف السوري فهد اليوسف، معلناً عودته مجدداً إلى صفوف الفريق، كما التحق الجزائري طارق بالفريق ليبدأ مشواره الرسمي مع الشرطة.

وتشير هذه التحركات إلى أن الميركاتو الشتوي قد يحدث تغييرات مهمة في صورة المنافسة على لقب دوري النجوم، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى الفرق بعد هذه التعزيزات.