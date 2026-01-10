الميركاتو الشتوي يشعل دوري نجوم العراق.. صفقات قد تغير ملامح المنافسة

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق، حراكاً واسعاً في سوق الانتقالات الشتوية، مع سعي الفرق إلى تعزيز صفوفها بصفقات محلية وأجنبية، استعداداً لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، وتستمر لغاية الخامس من شباط/ فبراير 2026، وسط نشاط ملحوظ للأندية التي عملت على تدعيم تشكيلاتها بعناصر جديدة، أملاً في تحسين النتائج وتعزيز حظوظها في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق.

وشهدت الأيام الأولى من "الميركاتو الشتوي"، إبرام عدد من الصفقات البارزة، إذ تعاقدت إدارة نادي الشرطة مع المدافع المحترف الجزائري طارق اغون قادما من الدوري الروماني ميتالوگلوبوس، فيما تعاقدت إدارة نادي الغراف رسمياً مع المهاجم العاجي مصطفى كوناتي، ليرتدي قميص فريقها الكروي قادماً من نادي الوفاق الليبي.

وكشف نادي القاسم عن التعاقد مع اللاعب اليمنيين يوسف الحيمي قادماً من نادي نفط ميسان كما تعاقد مع المهاجم اليمني احمد ضبعان.

هذا واعلن اللاعب اليمني ناصر محمدو عن مغادرته نادي زاخو عبر حسابة الشخصي ولم يحدد وجهته المقبلة.

وأعلن نادي نفط ميسان عن عودة حسين مطر بعد انتهاء فترة اعارته لنادي ديالى.

وتعاقد نادي نوروز مع الحارس العراقي المغترب عبدالكريم جاسم

وايمن حسين قرر مغادرة الكرمة في الانتقالات الشتوية والزوراء يقترب من التفاوض لضمه لصفوفها.

واقترب نادي نفط ميسان من ضم المهاجم البحريني مهدي عبدالجبار لتمثيل كرة نفط ميسان، فيما أعلن 8 لاعبين من نادي القاسم عن مغادرة الفريق بعد مباراة بسبب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية:علي خالد وليث معن وحسين محسن ومؤمل راشد وحسين عبد الواحد وحيدر عبد الرحيم ومنتظر عبد السادة وعمار داخل.

بينما تعاقد لاعب المنتخب العراقي ومحترف نادي سترومسغودست النرويجي ماركو فرج رسميا مع نادي فينيسيا لمدة اربع مواسم ونصف، اذ ينتهي عقده في 30 حزيران/ يونيو من عام 2030، ليصبح ماركو فرج رابع لاعب عراقي يلعب بالمستوى الاحترافي في ايطاليا بعد كل من علي عدنان (اودينيزي - اتالانتا) وايمار شير (سبيزيا) وعلي جاسم (كومو).

إلى ذلك، قدمت إدارة نادي القاسم استقالة جماعية بسبب غياب الدعم المالي وعدم المقدرة على إيجاد حلول ليبقى النادي يدار عبر لجانه العاملة وامانة السر لحين التوصل الى حلول لإنقاذ النادي علما ان فريق القاسم يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق دوري النجوم بنقطة واحدة.