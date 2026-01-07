"الميركاتو الشتوي".. أندية نجوم العراق تعزز صفوفها بلاعبين محليين وأجانب

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق حراكاً واسعاً في سوق الانتقالات الشتوية، مع سعي الفرق إلى تعزيز صفوفها بصفقات محلية وأجنبية، استعداداً لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وانطلقت فترة الانتقالات الشتوية في الخامس من كانون الثاني الجاري، وتستمر لغاية الخامس من شباط 2026، وسط نشاط ملحوظ للأندية التي عملت على تدعيم تشكيلاتها بعناصر جديدة، أملاً في تحسين النتائج وتعزيز حظوظها في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق.

وشهدت الأيام الأولى من "الميركاتو الشتوي"، إبرام عدد من الصفقات البارزة، حيث تعاقد نادي ديالى مع المهاجم التونسي بركات الحميدي قادماً من نادي عزام التنزاني.

كما وقع لاعب نادي النجف صفاء هادي، عقده رسمياً مع نادي أمانة بغداد لتمثيله في الجولات المقبلة من الدوري.

وأعلن نادي زاخو ضم المهاجم البرازيلي ماثيو لوكاس، لتمثيل فريقه الكروي فيما تبقى من منافسات دوري النجوم، في الوقت الذي استغنى فيه النادي عن المحترف محمد ياتارا بالتراضي.

بدوره، تعاقد نادي الكهرباء مع المحترف الغاني روبن أكوا لتمثيل الفريق في الأدوار المقبلة من المسابقة، فيما أبرم نادي نفط ميسان عقداً مع المهاجم التونسي ياسين بن خالد، لتعزيز خط هجومه خلال الجولات المقبلة.

وتعاقد نادي دهوك مع المهاجم التونسي يوسف بن سوده، قادماً من نادي الرفاع الكويتي، كما ضم اللاعب علاء عباس قادماً من نادي النجف.

وفي السياق ذاته، انضم اللاعب حمود مشعان، إلى صفوف نادي دهوك قادماً من نادي القوة الجوية، لتمثيل الفريق في الجولات المقبلة من دوري النجوم، بينما تعاقد نادي الكرمة مع محمد الطائي، المحترف في صفوف نادي ويلينغتون فينيكس الأسترالي، إلى جانب عبد الإله فيصل المحترف مع نادي سنترال كوست الأسترالي، لتمثيل الفريق البرتقالي في منافسات الدوري المقبلة.

وتمت صفقة المحترف أحمد الحضري، رسمياً لتمثيل فريق الغراف قادماً من نادي مستقبل المرسى التونسي، بينما أعلن نادي الحسين إربد الأردني تعاقده مع مهاجم نادي الزوراء السابق رزق بني هاني بنظام الإعارة.