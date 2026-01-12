"الميركاتو الشتوي".. أندية دوري نجوم العراق تعزز صفوفها استعداداً للحسم

شفق نيوز- بغداد

يشهد الميركاتو الشتوي حراكاً لافتاً في دوري نجوم العراق، حيث تسعى الأندية إلى تعزيز صفوفها استعدادًا للمراحل الحاسمة من الموسم الكروي الحالي.

فقد نشطت إدارات الفرق في إبرام تعاقدات محلية وأجنبية شملت العديد من المراكز، بهدف رفع الجاهزية الفنية وزيادة فرص المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

وفي هذا الإطار، أعلن نادي الكرخ تعاقده رسمياً مع اللاعب حسين محسن قادماً من نادي القاسم لتمثيل الفريق حتى نهاية الموسم.

ومن جهته، واصل نادي زاخو نشاطه في سوق الانتقالات، حيث ضم اللاعب الألباني أندري شيكيشي قادماً من شباب بلوزداد الجزائري، إضافة إلى التعاقد مع المحترف البرازيلي ماثيو لوكاس لتعزيز الصفوف في المراحل القادمة.

كما واصل زاخو تعزيز قدراته الهجومية، بعد توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع المهاجم الغامبي عمر جوبي لتمثيل أبناء الخابور في منافسات دوري نجوم العراق.

وعلى صعيد الانتقالات المحلية، أعلن نادي الغراف تعاقده مع اللاعب بلند حسن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من نادي دهوك.

أما نادي نفط ميسان، فقد أكمل اتفاقه مع مهاجم المنتخب البحريني مهدي عبد الجبار (34 عامًا) قادمًا من نادي الخالدية البحريني، في صفقة تهدف إلى دعم الجانب الهجومي للفريق.

وفي العاصمة بغداد، عزز نادي الشرطة خطه الدفاعي بالتعاقد مع اللاعب طارق أغون، لتكون الصفقة الثانية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن نفط ميسان تعاقده مع الدولي اليمني أحمد السروري لدعم الخط الأمامي خلال الميركاتو الشتوي.

واختتم نادي دهوك الرياضي نشاطه في سوق الانتقالات بالإعلان رسميًا عن ضم المهاجم التونسي يوسف بن سودا قادمًا من نادي الرفاع البحريني، ليمثل الفريق في الاستحقاقات المقبلة من الموسم.