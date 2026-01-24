"الميركاتو الشتوي".. صفقات جديدة تعزز صفوف القوة الجوية والزوراء والنفط والقاسم

شفق نيوز- بغداد

تشهد أندية دوري نجوم العراق حراكاً واسعاً في سوق الانتقالات الشتوية، في إطار سعيها لتعزيز صفوفها بعناصر محلية وأجنبية قادرة على رفع مستوى الأداء والمنافسة خلال الجولات المقبلة، إذ أعلنت أندية عدة إبرام صفقات رسمية، فيما ما تزال أندية أخرى بانتظار حسم مفاوضاتها النهائية.

وأعلن نادي الزوراء، تعاقده رسمياً مع اللاعب الكاميروني كيفن مفيد جونيور، ليكون ضمن صفوف "النوارس" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب الفني للفريق.

وفي السياق ذاته، قدمت إدارة نادي الزوراء اللاعب الدولي الأردني عامر جاموس، بعد وصوله إلى العاصمة بغداد، ليكون أحد لاعبي الفريق في منافسات دوري نجوم العراق.

من جهته، أعلن نادي النفط تعاقده رسمياً مع لاعب نادي المحرق البحريني عمر صابر، ليكون أحد خيارات المدرب عادل نعمة، في دعم صفوف الفريق خلال الجولات المقبلة من المسابقة.

كما تعاقدت إدارة نادي القاسم، مع مدافع منتخب ناميبيا ساسكو هاراسيب، لتعزيز الخط الدفاعي للفريق في الاستحقاقات المقبلة من دوري نجوم العراق.

وفي إطار المفاوضات الجارية، فتحت إدارة نادي الشرطة قنوات الاتصال مع اللاعب التونسي معتز زدام، بانتظار حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة وضمه رسمياً إلى صفوف الفريق.

وعلى صعيد آخر، وصل إلى العراق لاعب منتخب الكويت عيد الرشيدي، ليكون أول محترف كويتي يخوض تجربة الاحتراف في الدوري العراقي، حيث من المقرر أن يرتدي شعار نادي القوة الجوية في منافسات دوري نجوم العراق.