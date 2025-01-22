"الميركاتو" الشتوية.. تعرف على تعاقدات وانتقالات الأندية العراقية

شفق نيوز/ شهدت أندية دوري نجوم العراق، تعاقدات مع لاعبين محليين ومحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومن أبرز التعاقدات التي شهدتها الأندية العراقية، إعلان نادي الكرمة عن ضم اللاعب منتظر عبد الأمير قادما من الزوراء، فضلا عن تعاقد النادي مع اللاعب أحمد عبد الحسين قادماً من نادي النجف.

وخلال هذا "الميركاتو"، انتقل المغربي أيوب مودن لاعب الفتح الرباطي، إلى نادي الشرطة على سبيل الإعارة، كما تعاقد نادي نوروز مع المدافع الأردني محمد زريقات قادماً من نادي سلط الأردني.

وعزز لاعب خط الوسط التونسي خميس معواني، كتيبة نادي الكهرباء قادماً من نادي إتحاد بن ڤردان التونسي.

وانضم اللاعب زيدان عبد الجبار، لصفوف نادي القوة الجوية لتمثيل الصقور خلال الجولات المتبقية من دوري النجوم للموسم الحالي، كما يقترب الحارس مجتبى محمد، من نادي النجف، من التوقيع لنادي القوة الجوية بعد الوصول لاتفاق أخير بين الطرفين.

فيما وقع المدافع النيجيري اندرو ايكافي لنادي ديالى قادماً من نادي العهد اللبناني.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد حدد فترة الانتقالات الشتوية من يوم 5 من شهر كانون الثاني الجاري إلى يوم 5 شباط المقبل.