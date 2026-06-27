المونديال.. ديمبيلي يزاحم ميسي على صدارة الهدافين والعراق يُخرج كوريا الجنوبية

شفق نيوز- متابعة

انضم نجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى سباق صدارة هدافي كأس العالم 2026 بعد تسجيله "هاتريك" خلال مواجهة النرويج في الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف.

وجاءت أهداف ديمبيلي في الدقيقة السادسة والدقيقة الـ 20 والهدف الثالث في الدقيقة الـ 32 من عمر الشوط الأول بتسديدات قوية من داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب فرنسا التقدم ويواصل تألقه في البطولة.

وبهذه الأهداف رفع ديمبيلي رصيده إلى أربعة أهداف، بعدما سجل في مباراة العراق السابقة هدفه الأول، ليتساوى مع زميله كيليان مبابي الذي يملك الرصيد ذاته، وكذلك مع نجم النرويج ايرلينغ هالاند.

ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف، بعد تسجيله ثلاثية أمام منتخب الجزائر و هدفين أمام النمسا.

وفي سياق متصل حسم منتخب السنغال تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، عقب فوزه الكبير على العراق بخمسة أهداف دون رد في الجولة الختامية من دور المجموعات، مستفيداً من فارق أهداف بلغ +2 عزز موقعه في سباق أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وفي المقابل، اسهمت الخسارة الثقيلة التي تلقاها منتخب العراق أمام السنغال في إنهاء آمال منتخب كوريا الجنوبية في بلوغ الدور المقبل ضمن أفضل الثوالث، ليودع المنتخب الكوري البطولة رسمياً.

وبهذا ضمن المنتخب السنغالي مكانه ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، مستفيداً من نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة، والتي جاءت في مصلحته، أبرزها تعادل منتخبي مصر وإيران بهدف لكل منهما.