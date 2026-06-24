المونديال اليوم.. قطر تبحث عن بطاقة العبور ومواجهة قوية بين سويسرا وكندا

شفق نيوز- متابعة

يشهد عشاق كرة القدم حول العالم، الأربعاء، يوماً حافلاً بالإثارة والندية مع إقامة مباراتين في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتتجه الأنظار إلى استاد "بي سي بليس"، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع منتخبي سويسرا وكندا ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما يستضيف استاد "لومين" لقاء البوسنة وقطر لحساب المجموعة ذاتها.

وتنطلق المباراتان في التوقيت نفسه عند الساعة العاشرة مساءً (بتوقيت بغداد).

وحسمت سبعة منتخبات بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 بشكل رسمي، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والأرجنتين، وألمانيا، وفرنسا، والنرويج، وكولومبيا.