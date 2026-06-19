المونديال: المكسيك تحسم التأهل وكندا تمطر شباك قطر بستة أهداف

شفق نيوز- متابعة

حقق منتخب المكسيك فوزاً صعباً على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل رسمياً إلى دور الـ32من المونديال، بغضّ النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام التشيك.

وسجل هدف المكسيك الوحيد اللاعب لويس مورو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وفي مباراة أخرى، تلقى المنتخب القطري ضربة قاسية في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما خسر بستة أهداف دون رد أمام مستضيفه المنتخب الكندي على ملعب “بي سي بليس” في مدينة فانكوفر.

وبهذه النتيجة، حقق المنتخب الكندي فوزه الأكبر في البطولة حتى الآن، فيما واصل المنتخب المكسيكي نتائجه الإيجابية بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف وحيد.