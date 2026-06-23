الموفد الإعلامي للمنتخب: آمال العراق في التأهل باتت أكثر صعوبة

شفق نيوز- متابعة

أفاد الموفد الإعلامي للمنتخب العراقي، يوم الثلاثاء، بأن حسابات المنتخب في المجموعة التاسعة من نهائيات كأس العالم 2026 باتت أكثر تعقيداً بعد الخسارة أمام فرنسا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال علي رياح، في رسالة وردت إلى شفق نيوز، إن آمال التأهل إلى المرحلة المقبلة أصبحت في غاية الصعوبة وفق حسابات البطولة، وذلك عقب الخسارة أمام وصيف النسخة الماضية في مباراة أقيمت على ملعب فيلادلفيا بحضور أكثر من ثمانية وستين ألف متفرج، شكّل فيها الجمهور العراقي حضوراً ومؤازرة لافتة للمنتخب.

وأوضح أن هذه الخسارة نقلت آمال المنتخب العراقي إلى المباراة الأخيرة في السادس والعشرين من الشهر الحالي في تورنتو أمام السنغال، التي تعرضت بدورها لخسارتها الثانية أمام النرويج (3-2)، ليبقى رصيدها خالياً من النقاط.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي تراجع إلى المركز الرابع والأخير في المجموعة، فيما حسم المنتخبان الفرنسي والنرويجي التأهل إلى الدور المقبل.

وانتهت مباراة العراق وفرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، فجر اليوم الثلاثاء، بفوز المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

وشهد اللقاء توقفاً لأكثر من ساعتين بسبب عاصفة رعدية، قبل أن يستأنف المنتخب الفرنسي تفوقه بقيادة كيليان مبابي الذي سجل هدفين.

وبهذه النتيجة، تلقى المنتخب العراقي خسارته الثانية في البطولة بعد سقوطه أمام النرويج (4-1) في الجولة الافتتاحية، لتتقلص فرصه في التأهل إلى الدور التالي قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب السنغال في الجولة الثالثة.