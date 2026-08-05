الموصل يهزم أربيل برباعية في مباراة ودية استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- أربيل

حقق نادي الموصل فوزاً كبيراً على مضيفه أربيل بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فرانسو حريري في أربيل، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027.

وأنهى الموصل الشوط الأول متقدماً بهدفين دون مقابل، قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني بإضافة هدفين آخرين، فيما سجل أربيل هدفاً وحيداً في اللقاء.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق، المقرر أن يبدأ في الرابع عشر من آب/ أغسطس الجاري، بمشاركة 20 نادياً يمثلون نخبة أندية الكرة العراقية.