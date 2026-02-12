الموصل يضم لاعباً المانياً لتعزيز صفوفه في دوري نجوم العراق

شفق نيوز - نينوى

أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الموصل رائد العبيدي، اليوم الخميس ، توقيع النادي رسميًا على كشوفات اللاعب الدولي الألماني روبرت باور، قادمًا من الدوري التايلندي، لرفد الفريق وتعزيز صفوفه في مواصلة مشواره ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي ماضية في دعم الفريق بعناصر قادرة على تحقيق الإضافة الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى أن التعاقد يأتي ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية تسعد جماهير الموصل.