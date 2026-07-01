الموصل يضم الدولي "أندريه السناطي" قادماً من دهوك

شفق نيوز- نينوى

أعلن نادي الموصل، يوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع اللاعب السويدي من أصول عراقية، أندريه السناطي، قادماً من نادي دهوك، لتعزيز صفوف الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وقال أمين سر نادي الموصل الرياضي، عمر نجم، لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة الإدارية للنادي أكملت إجراءات التعاقد مع السناطي، الذي وقع رسمياً على كشوفات الفريق لتمثيله في منافسات الموسم الجديد.

وأوضح أن السناطي يشغل مركزي الجناح الأيسر وصناعة الألعاب، مبيناً أن التعاقد معه يأتي ضمن خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والقادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال الموسم المقبل.