الموصل يستضيف زاخو في مواجهة مؤجلة "مهمة" بدوري نجوم العراق

شفق نيوز - بغداد

تقام، اليوم الاحد، مباراة واحدة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم ، حيث يلتقي فريق الموصل مع ضيفه فريق زاخو.

ويستضيف ملعب النجف الدولي هذه المواجهة، وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل، وذلك عند الساعة الـ 7:30 مساءً.

ويسعى فريق الموصل الى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة أمام منافس على المراكز المقدمة، مستفيداً من الحالة المعنوية المرتفعة عقب انتصاره في الجولة الـ23 على النجف بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في المقابل ، يتطلع فريق زاخو الى تعويض النقاط التي فقدها بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الكرمة بهدفين لكل فريق، وذلك في إطار سعيه للعودة الى اجواء المنافسة مع فرق المقدمة.

ويحتل فريق الموصل بعد انتهاء الجولة الـ 23 المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق زاخو المركز السابع برصيد 40 نقطة.

وشهدت الجولة الـ23 تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده الى 55 نقطة، متقدماً بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وقفز فريق أربيل للمركز الثالث برصيد 46 نقطة.