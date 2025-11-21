الموصل يخطف 3 نقاط ثمينة من مضيفه النفط في "نجوم العراق"

شفق نيوز- بغداد

‏تمكن فريق الموصل، يوم الجمعة، من خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق النفط بعد تغلبه بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي في بغداد .

‏وأنتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابلة لفريق الموصل، وجاء الهدف في الدقيقة 38 عن طريق حسام جاد الله .

‏وفي الشوط الثاني تمكن فريق الموصل من تعديل النتيجة في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح المحترف السوري علاء الدين الدالي، واضاف نفس اللاعب هدفزالخرصل الثاني في الدقيقة 74.

وطرد حكم اللقاء لاعب النفط المحترف الغاني محمد سادات في الدقيقة 90+2 لتراكم البطاقات ليكمل النفط اللقاء بعشرة لاعبين .

واضاع النفط ركلة جزاء في وقت قاتل عند الدقيقة 90+ 17 بعد ان سددها مهاجم النفط ابراهيم غازي، لكن الكرة جاءت اعلى العارضة .

وبهذه النتيجة رفع فريق فريق الموصل رصيده للنقطة 9 بالمركز 13 وتجمد رصيد النفط عند النقطة 9 بالمركز 12 .