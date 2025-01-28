الموصل يحقق فوزاً ثميناً على البيشمركة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ عاد نادي الموصل بفوز ثمين من ملعب عقرة، أرضه المفترضة، بعد تغلبه على فريق البيشمركة بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الشوط الأول، رغم أنه أنتهى بتقدم الموصل بهدف وحيد، إلا أن الفريق تمكن من تعزيز فوزه في الشوط الثاني بتسجيل ثلاثة أهداف خلال الوقت الأصلي، بينما سجل البيشمركة هدفيه في الوقت بدل الضائع.

ويعد نادي الموصل المسافر الوحيد في الدوري الممتاز، إذ يخوض جميع مبارياته خارج أرضه بسبب تضرر ملاعبه أثناء الحرب، حيث يلعب الفريق مبارياته على ملعب عقرة بشكل مؤقت، في انتظار إكمال إعادة تأهيل ملعبه في الموصل.