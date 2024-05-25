الموصل يتغلب على الفرات بثلاثية ويقترب من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تغلب نادي الموصل لكرة القدم، يوم السبت، على ضيفه الفرات بثلاثية نظيفة، ضمن الدور التأهيلي للممتاز، وتصدره فرق مجموعته.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الموصل بقيادة المدرب علي هلال، تغلب على ضيفه الفرات بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب عقرة، ضمن الدور التأهيلي للدوري الممتاز.

وسجل للموصل الهدف الأول دحام إبراهيم، في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ثم هدفين لهيمن علي في الدقيقة 55 و70.

وتصدر الموصل فرق مجموعته في المرحلة الثانية ضمن الدور التأهيلي للممتاز بأربع نقاط، إثر تعادله مع الحشد الشعبي وفوزه على الفرات.