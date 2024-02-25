الموصل يتغلب على الصوفية في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ تغلب فريق الموصل، يوم الاحد، على نادي الصوفية من الرمادي بهدفين لهدف، ضمن دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الموصل في منطقة النبي يونس.

وتصدر الموصل بشكل مؤقت فرق مجموعته ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ويعاني فريق الموصل منذ أكثر من عقد من صعوبة بلوغ الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما يطمح مشجعي الموصل ان يلاقي فريقهم الفرق الجماهيرية الكبيرة، في وقت لا تمتلك نينوى ثاني محافظات العراقية أي ملعب نظامي تقام عليه المباريات الرسمية بعد أن دمرت الحرب على داعش ملعب الادارة المحلية (الموصل) في الجانب الايمن من المدينة.