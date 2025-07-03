الموصل والغراف يبلغان دوري نجوم العراق

شفق نيوز - نينوى / ذي قار

بلغ فريق الموصل اولا برصيد 70 نقطة وفريق الغراف ثانيا برصيد 69 نقطة، دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وجاء بلوغ الموصل لدوري النجوم بعد فوزه على ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 4-1في منافسات الجولة الاخيرة 38 لدوري الدرجة الممتازة المؤهلة لدوري نجوم العراق.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدفه الأول في الدقيقة 53 عن طريق عن عبد الرحمن عباس.

واضاف الموصل هدفه الثاني عن طريق المحترف اسحاق منساه في الدقيقة 66، وسجل فريق مصافي الجنوب هدف التقليص في الدقيقة 75، وعاد ليسجل الموصل هدفه الثالث في الدقيقة 78 عن طريق اللاعب دحام ابراهيم.

كما وسجل الموصل هدفه الرابع في الدقيقة 90+3 عن طريق علي غبد الأمير، وبهذا تصدر الموصل ترتيب فرق الدوري الممتاز.

بينما فاز الغراف ضمن المنافسات ذاتها على مضيفه البيشمركة بنتيجة 2-1.

انتهى الشوط الاول بتقدم البيشمركة بهدف دون رد للغراف، وفي الشوط الثاني سجل الغراف هدف التعديل عن طريق اللاعب المحترف كينغسلي فيديليس، في الدقيقة 49، وعاد الغراف ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 64 عن طريق بشار رشيد.