الموصل في الصدارة.. 5 انتصارات و3 تعادلات بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثماني مواجهات ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق الغراف على فريق الموصل بنتيجة 2-0، كما فاز فريق المصافي على فريق الكاظمية بنتيجة 2-0، ‏وفاز أيضا فريق مصافي الجنوب على فريق الفهد بنتيجة 3-1.

كما فاز فريق البيشمركة على فريق أمانة بغداد بنتيجة 1-0، ‏وفاز فريق نادي الحسين على فريق البحري بنتيجة 1-0.

وقد وتعادل فريق عفك مع فريق الرمادي إيجابيا بنتيجة 2-2، ‏وتعادل فريق الجولان مع فريق غاز الشمال إيجابيا بنتيجة 1-1، ‏وتعادل فريق نفط الوسط مع فريق ميسان إيجابي بنتيجة 1-1.

ويتصدر فريق الموصل ترتيب الفرق رغم خسارته اليوم برصيد 54 نقطة مستفيدا من خسارة امانة بغداد أمام البيشمركة ليبقى بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة، ويأتي الغراف ثالثا الذي فاز على الموصل اليوم ليرفع رصيده للنقطة 52 ثالثا بفارق المواجهات.