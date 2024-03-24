الموصل على بُعد خطوة من التأهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ حسم نادي الموصل بكرة القدم، اليوم الأحد، تأهله الى الدور الحاسم ضمن دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز بكرة القدم.

وتمكن الموصل بقيادة المدرب علي هلال من التعادل في كركوك مع مضيفه نفط الشمال بهدف لكل منهما.

وافتتح نفط الشمال التسجيل في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب حمكة، فيما سجل للموصل هدف التعادل هشام محمد في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل ضمن الموصل تأهله للدور الحاسم بواقع 23 نقطة بعد الصوفية من الانبار متصدر المجموعة بواقع 24.