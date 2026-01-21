الموصل تستضيف بطولة "اختراق الضاحية" العربية بمشاركة 11 دولة

شفق نيوز- نينوى

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، يوم الأربعاء، عن استضافة البطولة العربية لاختراق الضاحية في محافظة الموصل يوم 24 من شهر كانون الثاني/يناير الحالي، والتي ينظمها الاتحاد العراقي بإشراف الاتحاد العربي وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي طالب فيصل لشفق نيوز، إن "البطولة ستنطلق في محافظة الموصل يوم السبت المقبل بمشاركة عربية واسعة"، مبينا ان "الهدف من إقامتها في الموصل هو لتأكيد قدرة العراق على احتضان البطولات الكبرى في كل المحافظات وعودة العراق الفاعلة إلى خارطة الرياضة العربية".

وأكد فيصل، أن "البطولة تعد الأولى من نوعها التي يستضيفها العراق في فعالية اختراق الضاحية على المستوى العربي"، مشدداً على حرص الاتحاد على "انجاح البطولة من النواحي التنظيمية والفنية كافة، وبما يعكس صورة مشرفة عن الرياضة العراقية".

وبين أن "الاستعدادات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث جرى العمل على تهيئة جميع الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية وفق أعلى المستويات"، مبيناً أن "العراق يخوض هذه التجربة بثقة كبيرة وامكانات تنظيمية متكاملة".

وأوضح أن "معظم الوفود العربية المشاركة، إضافة إلى وفد الحكام والوفد العراقي يتوافدون إلى الموصل"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجان تنظيمية واشرافية متخصصة قامت بجولات ميدانية مستمرة لمواقع السباق، بهدف ضمان انسيابية حركة المتسابقين وتوفير جميع متطلبات نجاح البطولة".

وأشار إلى أن "استضافة العراق للبطولة العربية لاختراق الضاحية تمثل محطة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية، وتعكس عودته القوية الى تنظيم البطولات العربية والدولية".

واوضح أن "محافظة الموصل أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الوفود العربية، وأن جميع التفاصيل التنظيمية أُنجزت ضمن خطة متكاملة تضمن راحة الضيوف وسير المنافسات بأفضل صورة".

وسباق اختراق الضاحية أو ما يعرف كذلك باسم عبر الضاحية أو عبر البلاد، هو فعالية من فعاليات ركوب الدراجات الجبلية، وأصبح ركوب الدراجات عبر الضاحية رياضة أولمبية في عام 1996 وهو الشكل الوحيد لركوب الدراجات الجبلية الذي يمارس في الألعاب الأولمبية.