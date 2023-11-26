الموصل تحتضن "ضاحية العراق" للرجال والنساء

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، يوم الأحد، عن إقامة بطولة الطريق (الضاحية) لاندية العراق في محافظة نينوى الشهر المقبل.

وقال المدير التنفيذي للإتحاد، زيدون جواد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد قرر في اجتماعه الدوري الأخير الذي عقد في بغداد إقامة بطولة الطريق لقطع المسافات الطويلة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى للمدة من 20-21 من شهر كانون الاول المقبل .

واضاف ان البطولة ستكون مفتوحة للناشئين والشباب والمتقدمين ( رجال ، نساء)، مبينا ان الاتحاد ابلغ كافة الاندية بغية الاستعداد للمشاركة في بطولة اندية العراق الشهر المقبل .

واوضح ان البطولة ستكون مفتوحة، مبيناً انها تقام لكافة الفئات العمرية ولكلا الجنسين التي ستشارك في السباق لمسافات طويلة مختلفة ستحدد حسب الفئة التي ستشارك في المنافسات .

واشار الى ان سباقات الطريق المقررة في الموصل ستُعتبر ضمن مسابقات الدور الأول للموسم 2024 ، موضحاً ان هناك دورين متبقيين سيقامان على فترات متعاقبة في العام المقبل والتي سيحدد الاتحاد موعدها في وقت لاحق .

يذكر ان المنافسات الأخيرة للطريق توج بها نادي الشرطة اولا وجاء نادي الجيش ثانيا، وحل بالمركز الثالث نادي الحشد الشعبي.