الموصل تحتضن بطولة أندية العراق للسيدات بكرة السلة

شفق نيوز- نينوى

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، إقامة بطولة أندية العراق للسيدات في محافظة نينوى، ابتداءً من شهر آب/ أغسطس الحالي.

وقال رئيس الاتحاد، محمد رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستنطلق في مدينة الموصل يوم الخميس الموافق 13 آب 2026، بمشاركة الأندية التي تستكمل إجراءات التسجيل.

وأضاف أن الاتحاد دعا الأندية الراغبة بالمشاركة إلى إرسال كتب رسمية تؤكد مشاركتها، مبيناً أن آخر موعد لاستلام الكتب هو يوم الاثنين 3 آب 2026 عند الساعة السادسة مساءً.

وأوضح رحيم أن الاتحاد سيعتمد عدد الأندية المشاركة وفقاً للكتب الرسمية الواردة ضمن المدة المحددة، تمهيداً لعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة واستكمال جميع الإجراءات التنظيمية.