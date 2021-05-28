الموسوي: أنا رئيس اتحاد الجودو الرسمي وقرار رعد حمودي انفرادي

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو، سمير الموسوي يوم الجمعة، أن كتاب الأولمبية العراقية الذي صدر أمس باعتماد عدي الربيعي رئيسا لاتحاد الجودو هو قرار فردي جاء من قبل رئيس اللجنة وخارج صلاحياته ودون علم أعضاء الجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية هي المسؤولة عن وضع اعضائها، اي اعتمادهم او معاقبتهم من خلال اجتماع وتصويت واجراءات اخرى"، متسائلا "كيف اتخذ القرار ولم يتم عقد اي اجتماع منذ اربعة أشهر"؟

وأكد اعضاء من الجمعية العمومية، بحسب الموسوي، "عدم علمهم بالقرار الذي صدر لكتاب أولمبي، وانه جاء بقرار فردي من رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي دون علمهم".

وأشار إلى أن "الكتاب مخالف للوائح اللجنة الاولمبية العراقية التي تؤكد ضمن بنودها بانها تتعامل مع اللجان الدولية حصرا"، مبينا ان "الاتحاد الدولي سبق ان أكد بكتب رسمية للأولمبية العراقية انه يعتمد في كل تعاملاته ومخاطباته باتحاد سمير الموسوي وسبق ان التقى رئيس الاتحاد الدولي بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الاولمبية العراقية رعد حمودي واكد لهما ان الاتحاد الدولي لا يتعامل الا مع اتحاد سمير المرسوي".

وتابع الموسوي "قدمت شكوى للمكتب التنفيذي للأولمبية العراقية ضد القرار الانفرادي وفي حال عدم التوصل الى نتيجة فانه سنقوم بشرح الموقف للاتحاد الدولي للجودو الذي سبق ان هدد بعدم التدخل بعمله واحترام اختياراته وهذا ما لا اتمناه".

واكد أن "اتحاد الجودو حدد اجتماعاً استثنائياً مع اعضاء الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل في الساعة العاشرة صباحاً بنادي الكرخ، لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالاتحاد وكذلك القرار الانفرادي الاخير لرئيس اللجنة الاولمبية باعتماد عدي الربيعي رئيسا للاتحاد".

وختم الموسوي حديثه بالقول "لا الوزارة ولا اللجنة الاولمبية من صلاحيتها اعتماد الاتحادات لكون القانون النافذ للاتحادات الرياضية حددتها الجهة التي لديها صلاحية اعتماد ومصادقة تشكيلات الهيئات التنفيذية للاتحادات وهي الاتحادات الدولية لتلك الألعاب واما اللجنة الاولمبية العراقية فقد أقحمت نفسها بأمر ليس من صلاحياتها وهذا يناقض ما جاء بقانون اللجنة الاولمبية المرقم 29 لسنة 2019 وكذلك النظام الداخلي للجنة الاولمبية الذي فك ارتباط الاتحادات من اللجنة الاولمبية والذي منح الاتحادات الاستقلالية المالية والادارية وحسب قانون الاتحادات الرياضية".