الموسوي: الاتحاد الدولي للجودو أعلن إنني الرئيس الشرعي للعبة

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي للجودو سمير الموسوي انه أُبلغ من قبل الاتحاد الدولي للعبة بانهُ الرئيس الشرعي والمعترف به دوليا لاتحاد جودو العراق.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد الدولي حل الازمة العالقة وحسم الموضوع واصر على ابقائي رئيساً للاتحاد لغاية عام 2023.

واوضح ان الاتحاد الدولي بمخاطبته الأخيرة أبدى تمسكه التام بترأسي الاتحاد، وان اي انتخابات جديدة للاتحاد لاتقام الا بموافقتي وحسب التوجيهات الاخيرة للاتحاد الدولي للعبة.

واشار الموسوي، الى ان هذا التوجيه من الاتحاد الدولي حسم كل الخلافات المتعلقة على منصب الرئاسة ووضع زمام أمور الانتخابات تحت تصرفي.

وكانت محكمة البداءة التابعة لمجلس القضاء الاعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد، اصدرت قرارا قضائيا يقر بشرعية رئاسة عدي طارق الربيعي للاتحاد العراقي للجودو، والزمت المشكو منه سمير صادق الموسوي بعدم معارضته الربيعي برئاسته للاتحاد بعد فوزه بانتخابات ثانية جرت بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠.