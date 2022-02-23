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الموسوي: اتحاد الكرة سيجدد الثقة بشهد إن حصل هذا الأمر

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-23T11:29:20+0000
الموسوي: اتحاد الكرة سيجدد الثقة بشهد إن حصل هذا الأمر

شفق نيوز / أكد المتحدث باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الأربعاء، أن توفيق مدرب المنتخب عبد الغني شهد، في قيادة الفريق للمباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ستعني بقاءه مدرباً للمنتخب.

وأوضح الموسوي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد عندما منح عبد الغني شهد، الثقة كمدرب للمنتخب الوطني، فإنه واثق من إمكانياته وفي حال وفق بعمله وتأهل المنتخب كثالث للمجموعة، فإن شهد سيستمر بدون أدنى شك".

ولفت إلى أن "اختيار الاتحاد لشهد، جاء بعد مفاضلة مع أوديشو، فبعد أن كانت الكفة متوازنة بين الاثنين، قرر الاتحاد، اختيار عبد الغني شهد، لأن أيوب مدرب الزوراء، سيكون على موعد في منافسات آسيوية مع فريقه الزوراء منتصف آذار المقبل، لكن شهد غير مرتبط بأي بطولة خارجية وعليه تم اختيار شهد".

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