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الموسم المقبل.. التطبيعية تطبق نظاماً الكترونياً عالمياً لتسجيل اللاعبين بشكل إجباري

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-22T13:40:21+0000
الموسم المقبل.. التطبيعية تطبق نظاماً الكترونياً عالمياً لتسجيل اللاعبين بشكل إجباري

شفق نيوز/ تعتزم الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في العراق، تطبيق نظام FIFA CONNECT لتسجيل اللاعبين في الموسم المقبل على أندية الدوري الممتاز وبشكل إجباري.

وأقامت الهيئة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل على نظام FIFA CONNECT، في مقر اتحاد الكرة بمشاركة ممثلي 12 نادياً من الدوري الممتاز، ويحاضر فيها مسؤول تسجيل اللاعبين في النظام المعتمد (صادق عبد الحسين) ومدير قسم العلاقات في الاتحاد (زياد حامد).

وقال مسؤول تسجيل اللاعبين في النظام المعتمد، صادق عبد الحسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "باشرنا اليوم في الورشة التي تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي والتي سيتم فيها التطرق الى العديد من الأمور التي تخص آلية تسجيل اللاعبين إلكترونيا، والابتعاد عن الطرق القديمة لمواكبة ما يحدث في أرجاء المعمورة".

وأضاف، "حضر إلى الورشة ممثلو 12 ناديًا من الدوري الممتاز، وهي (الزوراء والقوة الجوية والصناعات الكهربائية والقاسم ونفط ميسان ونفط البصرة ونفط الوسط والميناء وأربيل والنفط والكرخ والسماوة)".

وأشار عبد الحسين إلى ان "تنظيم الورشة جاء بعد رسالة الاتحاد الدولي الى الهيئة التطبيعية بضرورة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تم تخصيصها من قبل الاتحاد الآسيوي والنظام الشامل لتسجيل اللاعبين الذي سيربط قاعدة بيانات لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث سيتضمن جميع المعلومات عن اللاعب وبياناته وعقده مع النادي".

واختتم مسؤول تسجيل اللاعبين، صادق عبد الحسين، حديثه بالقول، "سيطبق نظام FIFA CONNECT في الموسم المقبل على أندية الدوري الممتاز وبشكل إجباري، فيما سيطبق على بقية الدرجات والمستويات لاحقاً".

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