الموت يُغيّب البطل العراقي للملاكمة طه البيضاني

شفق نيوز - بغداد

أعلن الاتحاد المركزي للملاكمة، اليوم الخميس، وفاة البطل الآسيوي العراقي طه داود عودة البيضاني (أبو عدي) عن عمر يناهز 71 عاماً.

وكان الراحل أحد أبرز أبطال الملاكمة في العراق، وصاحب مسيرة رياضية حافلة بالعطاء، حيث كان له دور كبير في رفع اسم العراق في المحافل الآسيوية والعالمية.

ومثل البيضاني العراق لاعباً ومدرباً، عرف بحماسته وموهبته الفائقة التي جعلت منه رمزاً للرياضة العراقية، وواحداً من أبرز الشخصيات الرياضية التي تركت بصمتها في تاريخ الملاكمة، وفقا لبيان نعي للاتحاد.