الموت يُغيِّب البطل العالمي العراقي برفع الأثقال كرار محمد جواد

توفي البطل العالمي الشاب ولاعب المنتخب الوطني العراقي برفع الأثقال كرار محمد جواد، اليوم السبت، عن عمر يناهز 31 عاماً إثر تعرضه لجلطة قلبية مفاجئة.

ونعى الاتحاد العراقي لرفع الأثقال الراحل، وقال في بيان إنه يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى والد الفقيد ومدرب المنتخب الوطني محمد جواد محمد كاظم، وإلى عمّ الفقيد نائب رئيس الاتحاد صالح محمد كاظم، وإلى البطل العالمي محمد طاهر محمد كاظم، وإلى الأسرة الرياضية وأسرة رفع الأثقال في عموم البلاد.

وينحدر الراحل (مواليد 1995) من عائلة رياضية عريقة في محافظة واسط احتكرت زعامة رياضة رفع الأثقال لعقود؛ ويُعد كرار أحد أبرز رموز اللعبة في تاريخ العراق الحديث، إذ حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للرياضة العراقية بنيله وسام الذهب العالمي وتحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم للشباب التي جرت في البيرو عام 2011 لوزن 62 كغم، فضلاً عن سيطرته لسنوات على منصات التتويج العربية والآسيوية في وزني 62 و69 كغم، تاركاً إرثاً ساطعاً في المحافل الدولية.