الموت يفجع مدرب برشلونة قبل ساعات على الكلاسيكو

شفق نيوز- متابعة

لقى مدرب برشلونة، هانز فليك، نبأ وفاة والده قبل ساعات من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقررة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان إن النادي "يعرب عن تعاطفه مع هانز فليك في وفاة والده"، مؤكداً الوقوف إلى جانبه وعائلته في هذه اللحظة الصعبة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، قرر المدرب الألماني الاستمرار في قيادة الفريق خلال المباراة رغم الظروف العائلية، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق اللقب.

وأضافت الصحيفة أن فليك حافظ على هدوئه المعتاد بعد تلقيه النبأ، وسيقود اللقاء بدعم من إدارة النادي واللاعبين، في وقت يعكس فيه قراره “التزامه تجاه الفريق” خلال مرحلة حاسمة من الموسم.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، مقابل 77 نقطة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز أو التعادل لحسم لقب “الليغا” رسمياً.

وكان برشلونة قد أعلن قائمة الفريق للمباراة، التي شهدت غياب لامين يامال وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة، مقابل عودة المدافع الفرنسي جول كوندي بعد انتهاء الإيقاف.