الموت يغيّب "صخرة" ليفربول

شفق نيوز/ أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم السبت، وفاة قائده السابق الاسكتلندي رون ييتس الملقب بـ"العملاق" بسبب طوله وقوته البدنية ووقوفه "صخرة" في خط دفاع الفريق آنذاك، عن عمر ناهز 86 عاما بعد معاناته من مرض الزهايمر في السنوات الأخيرة، وفقا لما.

وكان المدافع السابق أحد عناصر فريق ليفربول الذي توّج بلقب الدرجة الثانية تحت قيادة مدربه الأسطوري بيل شانكلي في عام 1962، وبدوري الدرجة الأولى مرتين (1963 و1966) والكأس في عام 1965، إضافة إلى الدرع الخيرية 3 مرات. خاض أيضا نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1966 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني).

وأصدر ليفربول بيانا جاء فيه: "ينعي نادي ليفربول لكرة القدم رحيل القائد السابق الأسطوري رون ييتس، مردفاً: "وعلى حد تعبير بيل شانكلي، كان عملاقا في تاريخ النادي".

وأضاف: "أفكار الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع آن عقيلة رون وجميع أفراد عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية.. سيتم تنكيس الأعلام في جميع مواقع النادي كدليل على الاحترام".