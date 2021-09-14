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الموت يغيّب اللاعب الكوردي السابق شيركو فارس

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-14T18:40:08+0000
الموت يغيّب اللاعب الكوردي السابق شيركو فارس

شفق نيوز/ توفي اللاعب الكوردي السابق بألعاب القوى شيركو فارس يوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية.

وقالت منظمة الرياضيين القدامى في السليمانية في بيان مقتضب ورد لوكالة إن "اللاعب الكوردي السابق شيركو فارس توفي اليوم في مدينة السليمانية".

وقدم الراحل خدمات جمة لنادي السليمانية ولعب لسنوات مع النادي وعمل بعد ذلك في المجال الاداري وكان عضوا لفترة طويلة في الهيئة الادارية ونائب رئيس نادي السليمانية.

كما كان اللاعب الراحل احد مؤسسي منظمة الرياضيين القدامى في السليمانية ورئيسا لاتحاد كوردستان للقوس والسهم.

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